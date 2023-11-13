الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس فقدت السيطرة على غزة ونزحت إلى جنوب القطاع

وزير الدفاع الإسرائيلى
وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، فيتو

زعم وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، اليوم الإثنين، أن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة، ومن ثم نزح السكان جنوبا. وذلك فى إطار حملة العدوان الوحشية لجيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، زعم جالانت: "حماس فقدت السيطرة على غزة، عناصر المقاومة يواصلون النزوح جنوبا، والمدنيون يقومون بالاستيلاء على قواعد حماس"، وذلك على حد قوله.

وواصل جالانت، مزاعمه فى معرض حديثه عن تطورات الحرب الوحشية على قطاع غزة "قوات جيش الاحتلال تعمل وفقا لخطة وتنفذ مهام بدقة وفاعلية وفى إطار التنسيق بين قوات الجو والبحر والأرض مستخدمة استخبارات دقيقة".

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كما زعم جالانت: "حماس لا تمتلك القوة الكافية التى تمكنها من إيقاف جيش الاحتلال، جيشنا يتقدم فى كل نقطة، حماس فقدت السيطرة على غزة، المقاومة تنزح جنوبا، المدنيون يستولون على قواعد حماس، وليس لديهم ثقة فى حكومتهم".

 

عدم تحقيق تقدم عسكري في غزة

ورغم ذلك، قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الإثنين، إنّ لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تخفيض حجم هجماته ضد حركة حماس في قطاع غزة، أثار المزيد من التساؤلات حول خططه العسكرية المستقبلية، ومخاوف على حياة الجنود لافتة إلى أنّ البعض قد يشير إلى الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، أو تشتت انتباهها بفعل هجمات تنظيم حزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة في تقريرها اليوم، أنّ التراجع الأخير في كثافة عمليات جيش الاحتلال ضد حماس في غزة، سواء في خفض الغارات الهجومية وقذائف المدفعية بشكل ملحوظ يظهر بوضوح في قلة التفجيرات ويشير إلى تراجع العمليات الهجومية

لكن مصدر مسؤول داخل جيش الاحتلال أوضح أن جنود الاحتلال يركزون بدلا من ذلك على تطهير المناطق التي يسيطرون عليها وتفكيك البنية التحتية العسكرية، رغم أن أنشطة وتقدم الجنود لا يزال محدودا، وهذا ما يبدو جليا في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.

كما برر المصدر الأمني ذلك التقدم العسكري الهزيل إلى أن أي قرار بتوسيع العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة أو حتى لتحويل بؤرة الاهتمام نحو حزب الله فى لبنان يجب أن يتطلب موافقة من السلطات السياسية العليا.

وشددت مصادر رسمية للصحيفة العبرية على رفض فتح جبهة جديدة للقتال مع لبنان، وأن الأولوية المطلقة للعمليات العسكرية ستكون في غزة فقط، ومع ذلك فإن المستوطنون يريدون الاطمئنان على أمن المناطق الحدودية مع لبنان قبل العودة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عدم تحقيق تقدم ملحوظ في الحرب على غزة  أثار حالة من الغموض، حول ما قد يفرضه ذلك الوضع من خطورة على حياة الجنود، خصوصا وأن التواجد العسكري الضعيف بعد انتهاء الحرب سيجعل الجنود عرضة لمزيد من الهجمات، ويؤكد أهمية وجود استراتيجية عسكرية فاعلة وحاسمة.

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