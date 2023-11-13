الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية في غزة، بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأضاف شالينبرج، في تصريح اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 يناقشون في بروكسل اليوم الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موضحا أن وقف إطلاق النار ضرورة عاجلة، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وأن إسرائيل ملزمة به مثل أي دولة أخرى.

Advertisements

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأمس، دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا: إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأشار تصريح بوريل، أمس الأحد، إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال في بيان: "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف: "يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".

وأردف: "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".

المستشار الألماني يرفض وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل بالدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة.

وجاءت تصريحات شولتس في الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.

دولة عربية تقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال

وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى لاستقبال المصابين في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى جيش الاحتلال الاتحاد الاوروبي الاحتلال الإسرائيلي غزة اخبار غزة غزة الان

مواد متعلقة

فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

الأزهر يطالب المجتمع الدولي بمحاكمة الكيان الصهيوني الإرهابي لجرائمه بحق مستشفى الشفاء

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإجلاء المرضى من المستشفيات

تصريح صادم من الصحة الفلسطينية: الكلاب الضالة تنهش الجثث بسبب تكدس الشهداء

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

الأكثر قراءة

عبد الواحد السيد وعضو مجلس إدارة الزمالك يتجهان لاتحاد الكرة بسبب أوسوريو

فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

دولة عربية تقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

نظام جديد من معتمد جمال في مران الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

الأوقاف: قراءة سورة الكهف في 300 مسجد بعد صلاة العشاء الخميس المقبل

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

الزمالك: مستحقات أوسوريو جاهزة وننتظر زيارته لنا في النادي

حجز ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية