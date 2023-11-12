صحيفة عبرية: لا مفر من اندلاع حرب واسعة النطاق مع حزب الله

ذكر موقع عبرى بأن هناك تكهنات متزايدة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى تشير إلى أن اندلاع حرب واسعة النطاق فى الشمال مع تنظيم حزب الله اللبنانى هو أمر لا مفر منه

وجاء ذلك بعد تزايد حدة التوترات وتبادل إطلاق الصواريخ من كلا الجانبين خلال الساعات الأخيرة بسبب دعم حزب الله لحركة حماس فى غزة.

وقال موقع انستانت نيوز أليرت، اليوم الأحد، إنّ هناك اجتماعا يعقد الآن لمجلس الحرب الإسرائيلى، ثم سيعقبه اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومى داخل مقر الجيش الإسرائيلى.



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إصابة 18 إسرائيليا بقذائف حزب الله

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة هاآرتس العبرية، فى نبأ عاجل أن عدد الإصابات ارتفع إلى 18 إسرائيليا بينهم جنود ومدنيون فى حالات خطرة، فى حادثين منفصلين نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون بشمال إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحادث الأول أصاب 6 مدنيين بإصابات خطيرة لعمال شركة الكهرباء نتيجة إطلاق تنظيم حزب الله اللبنانى صواريخ مضادة للدبابات، وفى حادث اخر أصيب 7 من قوات الاحتلال الإسرائيلى بقائف هاون بمنطقة كريات الساحلية التى استهدفت للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة.

وأكد البيان أن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مصادر إطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية".



وبالتوازي مع ذلك، أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بعدها مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.

وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.