الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

خبيرة بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو في مأزق وقضية الأسرى تغير الخريطة السياسية كاملة بدولة الاحتلال

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

اشتعلت حدة المظاهرات فى إسرائيل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة بسبب الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلى حد مهاجمة منزله ومطالبته بالتنحي رغم المجازر اللاإنسانية التى يرتكبها الكيان الصهيونى ضد المدنيين فى غزة.

 

وتوقعت الباحثة ولاء عبد المرضى، المتخصصة بالشأن الإسرائيلي أن تكون قضية الأسرى هي نقطة النهاية لـ نتنياهو، قائلة: إنه منذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023 ولا صوت يعلو في إسرائيل على الصوت الغاضب بسبب وجود أسرى إسرائيليين في قبضة المقاومة الفلسطينية، وكانت عائلات الأسرى تتوقع عمل الحكومة للكثير بسبب أسراهم ولكن خذلتهم حتى قاموا بتنظيم مظاهرات كبيرة في مناطق متفرقة مثل مقر وزارة الدفاع ومراكز الشرطة، وأمام منزل نتنياهو نفسه، وتم انضمام عدد كبير من المتعاطفين معهم. 

 

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المطالبة بتنحى نتنياهو 

 

وأكدت فى تصريح لـ“فيتو”، أنه ازدادت حالة الغضب  داخل المجتمع الإسرائيلى حتى صرخت أم أسير وقالت لنتنياهو: أنت دائمًا تتحدث عن دخولك لقطاع غزة بريًّا ولم تذكر متى سوف تُعيد ابني لحضني؟ وكذلك طالب أهالي الأسرى  نتنياهو بالتنحي من منصبه، فقد أثبت فشله هو وحكومته، ووصفوه أنه مجرم حرب ولا يستحق أن يكون في الحكومة لا هو ولا المتطرفين اليمينيين من حكومته مثل ابن جفير وسموتريتش. 

 

وتابعت بأنه جاءت كل هذه الاعتراضات رد فعل طبيعي على الوقت الذي لا تفعل الحكومة الإسرائيلية له حسابا فقد مر أكثر من شهر حتى الآن ولم يسمع أُسر الأسرى عن أي مفاوضات أو مساعٍ لإنقاذ أولادهم من وجهة نظرهم.

 

قضية الأسرى ليست من أولويات الحكومة

وواصلت حديثها: دائمًا ما تتحدث الحكومة عن سياسة عسكرية، ولكن لم يتحدثوا عن مساعيهم لتحرير الأسرى الإسرائيليين، وكذلك ما وجدناه في الخطاب الأخير لنتنياهو كانت أبرز الجمل التي قالها: (نعمل للسيطرة على القطاع، لن تكون هناك حماس، أنا أمرت بتصفية القائد العسكري أحمد الجعبري وغيره وسوف نقطع دابر حماس).

 

بداية النهاية

وأضافت: أن قضية الأسرى الإسرائيليين في إيدي المقاومة، وهو ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والأمان من قبل السكان اليهود، وما يؤدي إلى هجرة عكسية إلى خارج البلاد، وبالفعل قام عدد ليس بالقليل من اليهود للهجرة خارج إسرائيل وحاولت السلطات الإسرائيلية التعتيم على الخبر، وعندما تم عمل استطلاع رأي وجدنا أنه سوف يظهر في الانتخابات المقبلة أحزاب جديدة من اليمين واليسار وسوف تتغير الخريطة السياسية كاملةً. 

 

وأكملت: ربما يتم القضاء على الأحزاب القديمة تماما، أو تتعرض لضربة قوية، والأكثر إثارة للاهتمام هو حزب الليكود الحاكم والذي حصل على 18 مقعدا في استطلاع الرأي الذي قامت به أحد القنوات الإسرائيلية، بينما معسكر الدولة 40 مقعدا، وهناك مستقبل 15 مقعدا، ورغم أن هذه استطلاعات قد تمت خلال الشهر الأول لعملية طوفان الأقصى، إلا أنها تشير بالتأكيد إلى تغيير وجهة النظر الإسرائيلية في الحكومة ووزرائها.

 

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بن يامين نتنياهو الاسري الإسرائيليين الكيان الصهيونى طوفان الأقصى 7 أكتوبر

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