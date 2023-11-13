أول رد من الجامعة العربية على قصف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرا هذا العمل جريمة حرب تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية في الحرب الوحشية التي تشن على القطاع وسكانه من المدنيين.
ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله: إن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية لا يجب أن تمر من دون محاسبة، وأن استهداف منظمة تقوم بالعمل على إعادة إعمار ما خلفه الدمار والخراب الذي تسبب فيه الاحتلال، إنما يكشف عن طبيعة هذه الهجمة الإسرائيلية البربرية وعدم التزامها بأبسط مبادئ الضمير والأخلاق، ناهينا عن القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المنشآت المدنية في زمن الحرب.
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