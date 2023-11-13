الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

معارك عنيفة في بيت حانون، والقسام: تدمير آليات إسرائيلية وقصف مكثف للمستوطنات

قصف مستوطنات، فيتو
قصف مستوطنات، فيتو

أعلنت "كتائب القسام" في بيانات متتالية منذ قليل، عن توجيه ضربات لـجيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة وعلى عدة محاور.

وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تليجرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وأوضحت "كتائب القسام" أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

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وقبل ساعات عند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

وقالت "كتائب القسام"، "مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال بلدة بيت حانون".

وأعلنت "كتائب القسام" الآن "استهداف دبابتين صهيونيتين شمال بيت حانون بقذائف الياسين 105، وقنص جندي صهيوني شمال بيت حانون وتصيبه إصابة مباشرة".

وقال المراسل العسكري لـ "سرايا القدس": "ما زال مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" قصفها بقذائف الهاون التحشدات العسكرية المتوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة، والجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع 10 جنوب غزة بقذائف الهاون الـ 60 النظامي.

 

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعسقلان

ودوت الأن صفارات الإنذار في مناطق واسعة من مدينتي تل أبيب وعسقلان، جراء رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة تنطلق من قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" عبر قناتها في "تلغرام"، أنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وقالت مراسلتنا داليا النمري، إن دوي عدة انفجارات متتالية وقوية سمعت في وسط تل أبيب والرملة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن "20 صاروخًا أطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

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