الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جريمة حرب، ارتفاع أعداد المساجد المدمرة كليا في قطاع غزة لـ 71 مسجدا

تدمير مسجد بغزة،
تدمير مسجد بغزة، فيتو

ارتفع عدد المساجد التي تم تدميرها كليا في قطاع غزة إلى 71 مسجدا، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للقطاع، بينما أصابت المئات غيرها بأضرار جزئية خلال حملة العدوان الوحشية منذ السابع من أكتوبر الماضية، وفقًا لوكالات الأنباء اليوم الإثنين.

 

وفي 9 نوفمبر الماضي، كان متحدث وزارة الأوقاف في قطاع غزة إكرامي المدلل قد صرح قائلا: إن إسرائيل قصفت مسجدًا ثالثًا في غزة وهو مسجد "الصحوة" ما يرفع عدد المساجد المدمرة كلًيا إلى 59.

 

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وأوضح "المدلل": أن "طائرات الاحتلال قصفت ودمرت بالكامل مسجد الصحوة بمدينة خانيونس"، مؤكدًا قصف إسرائيل أيضًا مسجدي خالد بن الوليد والإخلاص و"تدميرهما بشكل كامل".

 

وأضاف: "ارتفع عدد المساجد المهدمة كليًا إلى 59، فضلًا عن أضرار متفاوتة في 136 مسجدًا و3 كنائس"، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

 

شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في قطاع غزة

إلى ذلك، أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة، أن 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بالقطاع دمرت بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصلة.

 

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل، في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي، إن "70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قد دمّرت.. الخسائر تقدر بأكثر من 80 مليون دولار".

 

ويبلغ متوسط احتياجات قطاع غزة من الكهرباء 550 ميجاواط في الظروف الطبيعية، لكن ما كان يتوفر حتى عشية العدوان لم يكن يتجاوز 205 ميجاواط.
 

مجازر الاحتلال في قطاع غزة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة ارتكبها الاحتلال في القطاع.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلًا و3130 امرأة.

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 11240 فلسطينيا والاحتلال يرتكب 1153 مجزرة في القطاع

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