الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيروزاليم بوست تكشف سر تخفيض وتيرة هجمات جيش الاحتلال ضد حماس

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الإثنين، إنّ لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى تخفيض حجم هجماته ضد حركة حماس فى قطاع غزة، أثار المزيد من التساؤلات حول خططه العسكرية المستقبلية، ومخاوف على حياة الجنود.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ البعض قد يشير إلى الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، أو تشتت انتباهها بفعل هجمات تنظيم حزب الله اللبنانى.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها اليوم، أنّ التراجع الأخير فى كثافة عمليات جيش الاحتلال ضد حماس فى غزة، سواء فى خفض الغارات الهجومية وقذائف المدفعية بشكل ملحوظ يظهر بوضوح فى قلة التفجيرات ويشير إلى تراجع العمليات الهجومية.

 لكن مصدرا مسؤولا داخل جيش الاحتلال أوضح أن جنود الاحتلال يركزون بدلا من ذلك على تطهير المناطق التى يسيطرون عليها وتفكيك البنية التحتية العسكرية، رغم أن أنشطة وتقدم الجنود لا يزال محدودا، وهذا ما يبدو جليا فى مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.

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كما برر المصدر الأمنى ذلك التقدم العسكرى الهزيل إلى أن أى قرار بتوسيع العمليات البرية لجيش الاحتلال فى غزة أو حتى لتحويل بؤرة الاهتمام نحو حزب الله فى لبنان يجب أن يتطلب موافقة من السلطات السياسية العليا.

وشددت مصادر رسمية للصحيفة العبرية على رفض فتح جبهة جديدة للقتال مع لبنان، وأن الأولوية المطلقة للعمليات العسكرية ستكون فى غزة فقط، ومع ذلك فإن المستوطنين يريدون الاطمئنان على أمن المناطق الحدودية مع لبنان قبل العودة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عدم تحقيق تقدم ملحوظ فى الحرب على غزة  أثار حالة من الغموض، حول ما قد يفرضه ذلك الوضع من خطورة على حياة الجنود، خصوصا وأن التواجد العسكرى الضعيف بعد انتهاء الحرب سيجعل الجنود عرضة لمزيد من الهجمات، ويؤكد على أهمية وجود استراتيجية عسكرية فاعلة وحاسمة.

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