الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

معرض Dubai Airshow
معرض Dubai Airshow 2023

ذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين، أن أرفف الجناح الإسرائيلى بمعرض الصناعات العسكرية الجوية وأنظمة الدفاع الجوى المتطورة كانت فارغة، فى افتتاحفعاليات معرض Dubai Airshow 2023  اليوم وسط استمرار حرب غزة.


وأضافت أنه لم يتضح حتى الآن سبب عدم وجود موظفين فى الجناح الإسرائيلى، الذى يقع قرب جناح الإمارات العربية المتحدة لصانعى السلاح، ووقع الطرفان الإماراتى والإسرائيلى على برامج تطوير مشتركة خلال معرض دبى الأخير فى 2021.

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وتنطلق اليوم الإثنين فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 في نسخته الثامنة عشر، ويستمر خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري.

ويقام فى مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد المعرض الحدث الأكبر عالميًا في مجال الطيران المدني والعسكري والفضاء، كما يضم رواد الصناعة الجوية من جميع أنحاء العالم.

مصر للطيران تشارك في معرض Dubai Airshow 2023


ويقدم فرص للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، هذا ويشارك هذا العام أكثر من 1400 شركة عارضة، وأكثر من 180 طائرة، وأكثر من 104 آلاف زائر، و387 وفدًا رسميًا من 95 دولة.


وتشارك الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح متميز في معرض دبي للطيران 2023، يضم الصيانة والتدريب والخدمات الأرضية، ومن جانبه صرح المهندس يحيي زكريا أن مصر للطيران تسعى من خلال مشاركتها لفتح فرص جديدة للتوسع في مختلف الأسواق من خلال التعاقد مع عملاء جدد لتقديم خدمات صيانة الطائرات أو الخدمات الأرضية أو التدريب فضلًا عن تقديم التغطية الفنية لأسطول مصر للطيران، وأضاف زكريا أن الشركة تستهدف تحديث أسطول طائراتها وتزويده بأحدث طرازات الطائرات لتقديم تجربة سفر مميزة لعملائها على مختلف الوجهات.

 

المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء


ويرتكز المعرض هذا العام على التقنيات وأحدث الابتكارات في مجال الفضاء، بالإضافة إلى ذلك يكشف المعرض على مدى خمسة أيام المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وتحسين تجربة المسافرين.


وفى نفس السياق، تشارك مصر للطيران بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A321neo بالعرض الثابت للطائرات بالمشاركة مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات.

انطلاق فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 بمشاركة مصر للطيران، اليوم

مصر للطيران تشـــارك فى معرض Dubai Airshow 2023

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انطلاق فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 بمشاركة مصر للطيران، اليوم

مصر للطيران تشـــارك فى معرض Dubai Airshow 2023

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