الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 21 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية نافتوجاز أوف أوكريين لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية.

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المعرض الإفريقي للتجارة البينية كما تفقد الرئيس السيسى  المعرض الإفريقي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس

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واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح عن ما يقدمه جناح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، حيث يتم عرض الوظائف المختلفة للبنك وقطاعات التمويل وكذلك الشركات التابعة للبنك.

وقال رئيس قطاع التمويل والتجارة والاستثمار في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أيمن الزغبي إن مصر هي الدولة المضيفة للمقر الرئيسي للبنك، حيث يتم عقد صفقات وتقديم الفرصة للشركات المصرية حتى تحصل على تعاقدات في الدول الإفريقية.

وأضاف أن حجم تمويل البنك لمصر منذ إنشائه عام 1994 بلغ حوالي 28 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال المبادرة التي أطلقها رئيس البنك مع وزيرة التعاون الدولي كان نصيب الشركات المصرية منها في مجال المقاولات والإنشاء حوالي 6 مليارات دولار، موضحا أنه خلال المؤتمر الحالي تم التوقيع مع شركات مصرية بحوالي 3 مليارات دولار.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن شكره ودعمه للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

كما استمع الرئيس السيسي لشرح من أحد المسئولين عن الجناح النيجيري، والذي يضم أكثر من 80 عارضا من نيجيريا يشاركون في المعرض ويمثلون المؤسسات المالية وبعض الهيئات الحكومية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير البترول

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