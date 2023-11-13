محافظ الغربية يستقبل وفدا برلمانيا

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة،الوفد البرلمانى من لجننتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.



وجاءت تلك الزيارة، في إطار التعاون والتكامل المؤسسي الذي أصلته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار محافظ الغربية الي ان محافظة الغربية تتميز بأنها محافظة زراعية صناعية وسياحية وتتميز بوجود العديد من القرى المنتجة بداخلها.

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وخلال اللقاء استعرض المحافظ فيديو يعرض كافه انجازات محافظة الغربية في الجمهورية الجديدة كما عرض فيديو عن 23 قرية منتجة داخل المحافظة،والتي تنتح منتجات الكتان من قرية شبرا ملس، ومنتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، وصناعة المنظفات من قرية كفر الجنيدي، ومنتجات عسل النحل من قرية شبشير الحصة، ومنتجات السجاد اليدوي من قرية الدواخلية، منتجات الزبيب من قرية شنراق، منتجات الفخار من قرى بسيون وكفر الزيات،والعديد من المنتجات من القرى المختلفة.

واشاد الوفد البرلماني بالتطوير الذي حدث في محافظة الغربية خلال السنوات الماضية مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي تتم على ارض المحافظة ودعمه المستمر لاصحاب الحرف والمصانع. واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية.

ويتوجه الوفد البرلمانى من لجننتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، الى زيارة ميدانية لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،للوقوف على خطوات التطوير التى تتم في مجمع مصانع الغزل والنسيج في إطار خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية واستعادة الريادة المصرية فيها، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.