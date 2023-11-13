الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 4 طالبات في انقلاب ميني باص على طريق طنطا - بسيون

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 طالبات بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في انقلاب سيارة ميني ميكروباص "سوزوكي" تقلهم علي طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية كفر سليمان بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.

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وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميني باص "سوزوكي" على طريق طنطا - بسيون بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن إصابة 4 طالبات بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم من مستقلي السيارة.

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تحذير هام للتعامل مع المصابين في الحوادث

ويناشد الأطباء، المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة. 

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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