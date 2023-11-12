الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

حملة أمنية على أوكار المخدرات في محرم بك تضبط 42 ديلر

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

 

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك.

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وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 40 قضية ضُبط خلالها (42) متهما، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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