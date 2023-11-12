حملة أمنية لشرطة المسطحات لضبط السلع المغشوشة في 5 محافظات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القاهرة - الشرقية - الغربية - القليوبية - الجيزة".

وأسفرت جهودها عن ضبط في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" تم ضبط (محل - معرض "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت (16 طن أعلاف حيوانية - 2742 عبوة أدوية بيطرية متنوعة) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها.



فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (شركة مُجمدات - محل جزارة "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت (350 كيلو جرام لحوم) بدون بيانات ومجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر.



فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (20) قضية عدم تجديد التراخيص لمراكب الصيد، وضبط عدد (157) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية".



وفي مجال حماية البيئة "التفتيش البيئي" ضبط (7) قضايا بمحافظة الغربية عبارة عن (مكمورة فحم نباتي "مخالفة" لارتكاب المسئولية عنها مخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص - انبعاث أدخنة كثيفة تضر بالصحة العامة - الحرق المكشوف للأخشاب).

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وفي مجال التفتيش البيئي على المنشآت: تم ضبط (2) قضية (شركتين لإنتاج السيراميك) لوجود مخالفات وعدم توفر الاشتراطات البيئية بها بمحافظة الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.