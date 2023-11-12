الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

فوز 1029 طلبا في قرعة الحج بمديرية أمن الدقهلية (فيديو وصور)

قرعة الحج في الدقهلية،
قرعة الحج في الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الأمن في الدقهلية عن أن عدد المتقدمين للحج هذا العام  3907 وجاء عدد الفائزين الفائزين 1029 تم الإعلان عنهم.

واوضح أمن الدقهلية أن الاحتياطي لقرعة الحج بلغ عددهم هذا العام 515 احتياطي، وأن عدد كبار سن 31 من إجمالي 1029 تم الإعلان عنهم

حيث شهدت اليوم الاحد محافظة الدقهلية إجراء القرعة العلنية للحج بمديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة

تم إعلان نتيجة قرعة الحج بأمن الدقهلية بحضور الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة ازقاف الدقهلية.

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وكشفت عن أهم الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم في قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية كالتالي:

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

- نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».

كما أن وزارة الداخلية خصصت عدة محافظات في كل محافظة معاد مخصص لها ومن المقرر أن تبدأ قرعة الحج ستبدأ يوم 11 نوفمبر الجاري 2023 على مدار أسبوع.

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