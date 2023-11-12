جامعة المنصورة تستقبل نائب رئيس ضمان جودة التعليم لاعتماد كلية الهندسة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور ثناء راضى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالى

ويضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة لزيارة وتجديد اعتماد كلية الهندسة وكذلك اعتماد 11 برنامج بكلية العلوم وبرنامجين بكلية التربية للطفولة المبكرة وبرنامج العمارة بكلية الهندسة

بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور شريف البدوى القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتورة نسرين شلبى - مدير مركز ضمان الجودة، الدكتور أمير شعلان، الدكتورة فاطمة الجوهري - نواب مدير المركز.

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يأتى اللقاء فى إطار زيارة فريق المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة كلية الهندسة للاعتماد المؤسسي، واعتماد 11 برنامجا بكلية العلوم، اعتماد برنامجين بكلية التربية للطفولة المبكرة.



وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف يوسف خاطر بوفد الهيئة فى رحاب جامعة المنصورة.

كما أشاد بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى والأكاديمى التى قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر، وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.



وأكدت الدكتور ثناء راضى على فخر الهيئة بالجامعات المصرية والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية ومن أهم الجامعات التى نفخر بها جامعة المنصورة المتميزة.



وأشارت إلى الشراكة الهامة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمى، كما عبرت عن أملها أن تعتمد كافة الكليات وجميع البرامج بها.



كما تضمنت الزيارة عقد لقاء مع عمداء الكليات ومديرى وحدات الجودة ومنسقى البرامج ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتوضيح وشرح المستجدات فى معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التى تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعى للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، كما تم مناقشة تطورات قرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسى والبرامجى.