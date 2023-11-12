فوائد الخروب، يحسن المزاج ويعالج السعال والإمساك ويقوي المناعة

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب العطرية التى تقدم كعصير شعبى لذيذ ولا يقاوم وهو يعد من المشروبات الرمضانية ولكنه يقدم منذ القدم ويعشقه الكبار والصغار.

وفوائد الخروب، عديدة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة الأدوية لأهمية علاجيا.

أهمية الخروب

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخروب من النباتات الشهيرة التى تنتمى إلى فصيلة البقوليات وهو يستخرج من شجرة دائمة الخضرة وله استخدامات علاجية عديدة، وعادة يقدم كعصير لن يتم تناوله مجفف كنوع من التسالى.

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القيمة الغذائية الموجودة في الخروب

وأضاف السيد، أن الخروب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة وبالتالى يعتبر مقوى جيد للمناعة، ويحتوى الهروب على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامين د والبروتين والألياف والكربوهيدرات وبالتالى. من الضرورى تناوله، حيث يتم نقعه فى الماء ثم تصفيته وتناوله.

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فوائد الخروب

وتابع، أن من فوائد الخروب:-

مسكن قوى ومضاد للجراثيم والالتهابات بالجسم وكذلك للحساسية.

يعزز صحة البشرة ويحافظ على جمالها ونضارتها.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

ينشط الدورة الدموية بالجسم وبالتالى يجعل أجهزة الحسن تعمل بأعلى كفاءة.

يحمى من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

الخروب مفيد لمن يعانون الآلام الروماتيزمية، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

يساعد فى تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب والاسترخاء.

يحمى من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

مشروب الخروب، يعمل على تنقية الدم من أي ملوثات، ويزيل السموم من الجسم.

مهم لصحة الحوامل لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية مناعة المرأة الحامل ونمو الجنين بشكل صحى.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على الألياف المشبعة، كما أنه يستطيع إذابة الدهون بالجسم وإخراجها مع البراز وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن ولكن فى حالة شربه بدون سكر.

يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج السعال ويخفف من حدة أعراض الربو والحساسية.

يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

مشروب مرطب ومهم فى فصل الصيف لأنه يساعد الجسم على مقاومة حرارة الطقس.

يساعد فى علاج الإسهال لدى الكبار والصغار.

يعمل على تخفيف القيء عند الإصابة به.