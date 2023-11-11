السبت 11 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد جل الصبار، لتقليل الالتهابات وتعزيز المناعة

فوائد جل الصبار،
فوائد جل الصبار، فيتو

فوائد جل الصبار، للصحة بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص، قد لا يدركها الكثيرون، فيمكنك من خلال استخدام جل الصبار، الاستغناء عن العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، الى جانب علاجه هو مادة هلامية شفافة يتم استخراجها من أوراق نبات الصبار. يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تجعله مفيدًا للصحة والجمال.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن جل الصبار له العديد من الفوائد، سواء للصحة، او للبشرة والشعر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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فوائد جل الصبار للصحة

 

العناية بالبشرة:
يستخدم جل الصبار منذ آلاف السنين للعناية بالبشرة. فهو مرطب طبيعي يساعد على ترطيب البشرة الجافة والمتشققة. كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات وعلاج حب الشباب والصدفية.

 

التئام الجروح:
يمكن أن يساعد جل الصبار على تسريع التئام الجروح. فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد على حماية الجرح من العدوى.

 

تحسين الهضم:
يساعد جل الصبار على تحسين الهضم عن طريق زيادة إفراز العصارات الهضمية. كما أنه يساعد على تخفيف الإمساك.

 

تقليل الالتهابات:
يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم. يمكن أن يساعد على تخفيف التهاب المفاصل وآلام العضلات والتهاب الحلق.

 

تعزيز المناعة:
يحتوي جل الصبار على مركبات نباتية تساعد على تعزيز المناعة. يمكن أن يساعد على حماية الجسم من الأمراض.

 

فوائد جل الصبار للبشرة والشعر

 

ترطيب البشرة: يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة الجافة والمتشققة. فهو يحتوي على خصائص مرطبة تساعد على حبس الرطوبة في البشرة.

 

تقليل الالتهابات: يساعد جل الصبار على تقليل الالتهابات في الجلد. يمكن أن يساعد على تخفيف حب الشباب والصدفية والتهاب الجلد.

 

تفتيح البشرة: يساعد جل الصبار على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. فهو يحتوي على خصائص تبييض تساعد على إزالة البقع الداكنة وعلامات الشيخوخة.

 

العناية بالشعر: يساعد جل الصبار على ترطيب الشعر وتنعيمه. كما أنه يساعد على تقليل تساقط الشعر.

 

للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام جل الصبار الطازج.
يمكن حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

 

 

جل الصبار للشعر

طريقة استخدام جل الصبار للبشرة

 

لترطيب البشرة: ضعي جل الصبار على البشرة الجافة أو المتشققة. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

 

لتقليل الالتهابات: ضعي جل الصبار على المنطقة المصابة. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

 

لتفتيح البشرة: ضعي جل الصبار على البشرة لمدة 20 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء.

 

طريقة استخدام جل الصبار للشعر

 

لترطيب الشعر: ضعي جل الصبار على الشعر الجاف. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

لتنعيم الشعر: ضعي جل الصبار على الشعر الرطب. مشطي شعرك ثم اتركيه حتى يجف.

لمنع تساقط الشعر: دلكي فروة رأسك بجل الصبار لمدة 5 دقائق. ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

ملحوظة هامة

قد يسبب جل الصبار تهيجًا للبشرة الحساسة. لذلك، من الأفضل إجراء اختبار رقعة قبل استخدامه على مساحة واسعة من الجلد.

 

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