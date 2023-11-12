الباذنجان كبسولة مكملات غذائية متكاملة لذا قدميه لصغارك يوميا

تهتم الأمهات بتغذية الطفل الرضيع كثيرا، وذلك من خلال إدخال الأطعمة المختلفة له مع إتمامه الشهر السادس وذلك لمدة بالعناصر الغذائية المهمة التي تساعده على النمو.

وعادة تبدأ الأمهات بتقديم الخضروات المسلوقة والمهروسة تدريجيا ثم الفاكهة بنفس الطريقة وذلك حتى يعتاد الطفل على تناول كل ماهو صحى ومفيد.

أهمية تقديم الباذنجان للطفل الرضيع

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أفضل الخضروات التى يجب تقديمها للطفل الرضيع بدءا من 6 أشهر هو الباذنجان لأنه يعد كبسولة مكملات غذائية متكاملة حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لمقاومة أنيميا فقر الدم وتقوية عظامه وعضلاته ومساعدته على النمو بشكل صحى وأيضا تطوره الذهنى، وتقوية مناعته، لذا يجب على الأمهات تقديم الباذنجان مسلوق ومهروس للطفل الرضيع يوميا ويمكن إدخاله مع خضر ات أخرى.

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العناصر الغذائية المهمة في الباذنجان

واضاف شبيب، أن الباذنجان يحتوى على

الحديد

فيتامين سي

الماغنيسيوم

حمض الفوليك

البوتاسيوم

الزنك

فيتامين أ

الكالسيوم

الباذنجان كبسولة مكملات غذائية متكاملة، فيتو

نصائح مهمة للعناية بالطفل منذ ولادته حتى إتمامه عامين من عمره

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التى تسبب بكاءه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.