كيف تعرف إذا كان طفلك مصابا بالقزامة، وما هي أسبابها؟

يعرف مصطلح التقزم عندما يكون الشخص قصير القامة بسبب جيناته أو لسبب طبي، والقزم هو الشخص البالغ طوله 4 أقدام و10 بوصات أو أقل، نتيجة لحالة طبية أو وراثية.

توجد فئتان رئيسيتان من القزامة (غير متناسبة ومتناسبة).

يتميز التقزم غير المتناسب بجذع متوسط ​​الحجم وأذرع وأرجل أقصر، أو جذع قصير بأطراف أطول.

وفي القزامة المتناسبة، تكون أجزاء الجسم متناسبة ولكنها أقصر.

التقزم، فيتو

أعراض التقزم

بالإضافة إلى قصر القامة، للقزامة العديد من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تختلف حسب نوعها.

Advertisements

أعراض التقزم غير المتناسبة

لا تؤثر القزامة غير المتناسبة عادة على النمو الفكري إلا إذا كان الطفل يعاني من حالات نادرة أخرى، بما في ذلك استسقاء الرأس، أو زيادة السوائل حول الدماغ.

قد تشمل أعراض التقزم غير المتناسب ما يلي:

يبلغ طول البالغين عادةً حوالي 4 أقدام

جذع متوسط ​​الحجم وأطراف قصيرة جدًا، خاصة في النصف العلوي من الذراعين والساقين

أصابع قصيرة

وجود مساحات واسعة بين الأصابع الوسطى والبنصر

محدودية حركة الكوع

رأس كبير بشكل غير متناسب

جبهة بارزة

جسر الأنف المسطح

انحناء الساقين الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت

تمايل الظهر الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت

يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من التقزم غير المتناسب من اضطراب نادر يُسمى خلل التنسج الخلقي الفقاري المشاشي (SEDC)، ويبلغ طول البالغين المصابين بـ SEDC حوالي 3 إلى 4 أقدام وقد تظهر عليهم هذه العلامات أيضًا:

جذع قصير جدا

رقبة وذراعان وأرجل قصيرة، ولكن حجم اليدين والقدمين متوسط

واسع الصدر

عظام الخد المسطحة

الحنك المشقوق، أو وجود فتحة في سقف الفم

عظام الرقبة غير مستقرة

الوركين المشوهين حيث تتجه عظام الفخذ إلى الداخل

أقدام ملتوية

انحناء الجزء العلوي من الظهر والذي يزداد سوءًا تدريجيًا

تمايل أسفل الظهر والذي يتفاقم تدريجيًا

التهاب المفاصل

مشاكل في حركة المفاصل

ضعف الرؤية أو السمع

أعراض التقزم المتناسبة

يحدث التقزم المتناسب بسبب حالة طبية تعاني منها عند الولادة أو تتطور في مرحلة الطفولة والتي تعيق النمو والتطور، أحد الأسباب الشائعة هو انخفاض كميات هرمون النمو التي تنتجها الغدة النخامية.

وتشمل أعراض التقزم المتناسب صغر حجم الرأس والذراعين والساقين، ولكن كلها متناسبة مع بعضها البعض وقد تكون أجهزة الأعضاء أصغر أيضًا.

العلامات الأخرى للقزامة المتناسبة عند الأطفال هي:

معدل نمو أبطأ من المتوقع بالنسبة لأعمارهم

الطول أقل من النسبة المئوية الثالثة في المخططات القياسية للعمر

تأخر أو عدم النمو الجنسي خلال سنوات المراهقة

أسباب القزامة

يوجد ما يقرب من 400 نوع من التقزم، وتشمل أسباب التقزم المتناسب الاضطرابات الأيضية والهرمونية مثل نقص هرمون النمو.

الأنواع الأكثر شيوعًا من التقزم، والمعروفة باسم خلل التنسج الهيكلي، هي وراثية، خلل التنسج الهيكلي هو حالة نمو غير طبيعي للعظام تسبب التقزم غير المتناسب.

ويشملوا:

التقزم، الشكل الأكثر شيوعًا للقزامة - وهو ما يمثل 70٪ من الحالات - يحدث الودانة في حوالي واحد من بين 26.000 إلى 40.000 طفل ويظهر عند الولادة، الأشخاص المصابون بالودانة لديهم جذع طويل نسبيًا وأجزاء علوية قصيرة من أذرعهم وأرجلهم، وتشمل الميزات الأخرى للودانة ما يلي:

رأس كبير بجبهة بارزة

جسر الأنف المسطح

الفك البارز

أسنان مزدحمة ومنحرفة

انحناء إلى الأمام في الجزء السفلي من العمود الفقري

منحنى الساقين

أقدام مسطحة وقصيرة وعريضة

التقزم، فيتو

خلل التنسج الفقاري المشاشي (SED)، وهو شكل أقل شيوعًا من التقزم، ويؤثر على طفل واحد تقريبًا من بين كل 95000 طفل، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي، ويشير خلل التنسج الفقاري المشاشي إلى مجموعة من الحالات التي تتميز بقصر الجذع، والتي قد لا تصبح واضحة حتى يبلغ الطفل ما بين 5 و10 سنوات، ويمكن أن تشمل الميزات الأخرى ما يلي:

قدم النادي

الحنك المشقوق

التهاب المفاصل الحاد في الوركين

ضعف اليدين والقدمين

خلل التنسج الضامر، وهو شكل نادر من القزامة، ويحدث خلل التنسج الضامر في حالة واحدة تقريبًا من بين كل 100000 ولادة، ويميل الأشخاص المصابون به إلى قصر الساعدين والساقين (يُعرف هذا بالتقصير المتوسط).

ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى

تشوه اليدين والقدمين

نطاق محدود من الحركة

الحنك المشقوق

آذان بمظهر القرنبيط

متلازمة تيرنر، هذه الحالة الوراثية تؤثر فقط على الإناث، وهو ناتج عن كروموسوم X مفقود أو جزئي، ترث الفتيات المصابات بمتلازمة تيرنر كروموسوم X واحدًا يعمل بكامل طاقته من والديهن، بدلًا من واحد من كل والد.

علم الوراثة والقزامة

يحدث خلل التنسج الهيكلي بسبب طفرة جينية، ويمكن أن تحدث الطفرة الجينية تلقائيًا أو يمكن أن تكون موروثة.

يتم توريث خلل التنسج الانبساطي وخلل التنسج الفقاري المشاشي عادةً بطريقة متنحية، وهذا يعني أن الطفل يجب أن يتلقى نسختين من الجين المتحور - واحدة من الأم، وواحدة من الأب - لكي يتأثر.

من ناحية أخرى، يتم توريث التقزم بطريقة سائدة وهذا يعني أن الطفل يحتاج إلى نسخة واحدة فقط من الجين المتحور ليصاب بهذا الشكل من خلل التنسج الهيكلي ويوجد احتمال بنسبة 25% أن يكون طول الطفل المولود لأبوين مصابين بالودانة طبيعيًا ولكن هناك أيضًا احتمال بنسبة 25% أن يرث الطفل جينات التقزم، وهي حالة تعرف باسم متلازمة المهيمن المزدوج وهذه حالة مميتة تؤدي عادةً إلى الإجهاض.