الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على سائق لقيادة سيارة برعونة والاصطدام بسيارة فى الجيزة

القبض على سائق لقيادة
القبض على سائق لقيادة سيارة برعونة،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص أمكن تحديد وضبطا لسيارة وقائدها سائق – مقيم بمحافظة سوهاج وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية القيادة برعونة

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