الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 75 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط ‏75581مخالفة
ضبط ‏75581مخالفة مرورية متنوعة ؛ فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75581) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (21258) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (531) مخالفة السير بدون تراخيص، (222) مخالفة دراجة نارية، (1165) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (18) مخالفة موقف عشوائى،  (6) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية،تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات شروط التراخيص

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