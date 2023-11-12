الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رفع حالات إشغال بمحيط المدارس وبالشوارع الرئيسية بكرداسة في الجيزة

رفع حالات إشغال،
رفع حالات إشغال، فيتو

شن مسؤولي مدينة كرداسة حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال والمنشآت التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 990  قمامة وحالات إشغال بمحيط المدارس وبالشوارع الرئيسية بالحي وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات. 

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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رفع 952 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي أسفرت عن رفع 952 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي بهضبة الهرم وذلك من خلال حوالي 60 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة استكمالًا لحملات النظافة اليومية التى تستهدف لرفع كفاءة منظومة النظافة بها.

وكان محافظ الجيزة شدد على رصد حالة النظافة يوميًا وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف راشد هيئة النظافة والتجميل ومسؤولي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين.
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط بإزالة التعديات والبروز بشارع أحمد نجم بمركز العياط المدرج  بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023، وذلك تمهيدا لتركيب بلاط الأنترلوك كما تم متابعة أعمال فرد السن بمنطقة الجزيرة وذلك تمهيدا لعملية الرصف تحت إشراف محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط.

ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة

وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل  بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم مع  التحفظ علي السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين.

جاءت الحملة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية.
رفع 1300 حالة إشغال بالجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع ١٣٠٠ حالة إشغال وتعدي بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق.

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