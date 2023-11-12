بعد خروج 20 من الخدمة، مخاوف من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية للجرحى

حذَّرت منظمات دولية، اليوم الأحد، أن وضع مستشفيات غزة كارثي وينذر بجعلها "مشرحة" أو مقابر جماعية للجرحى والمرضى، بعد المعارك العنيفة التي تدور في محيطها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ومحاصرة جنود الاحتلال للمستشفيات، وقطع الإمدادات الطبية والأدوية والوقود والغذاء والماء والكهرباء عنها؛ ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في تلك المستشفيات.

وأضاءت القنابل الضوئية سماء القطاع، بينما سُمعت أصداء انفجارات في أنحاء مدينة غزة، وفق لقطات فيديو لوكالة "فرانس برس"، مع مواصلة قوات الحتلال الإسرائيلي عملياتها البرية الهادفة إلى القضاء على حركة حماس في الحرب الدائرة بين الجانبين منذ السابع من أكتوبر.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 20 من أصل المستشفيات الـ36 في غزة باتت "خارج الخدمة".

وحذّرت منظمة أطباء بلا حدود، من أنه "في حال لم نوقف سفك الدماء فورًا عبر وقف لإطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى، ستصبح هذه المستشفيات مشرحة".

وسبق للمنظمة التي تؤكد أن طواقمها لا تزال موجودة في مستشفى الشفاء مع "مئات المرضى"، أن طالبت بوقف النار.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم أنه تأكد وفاة طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة ونتوقع وفاة المزيد.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إلى وفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى خلال الليل.

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كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة "إكس".

كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارا كاملا، فالقصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.

العمليات العسكرية

من جانب آخر أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس"، مضيفا بالقول: "لقد دمرنا بالفعل أكثر من 150 نفقًا ومجمعًا بمساعدة العبوات الناسفة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في شمال القطاع، إذ شدد الطوق وعمليات القصف قرب مستشفيات ومراكز صحية كانت تؤوي آلاف النازحين الهاربين من القصف في شمال غزة، وأبرزها مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة.