الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تشهد وضعا كارثيا

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الوضع في مجمع الشفاء، كارثي جراء التعرض لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أنه تأكد وفاة طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة ونتوقع وفاة المزيد.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إلى وفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى خلال الليل.

Advertisements


كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.


وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة "إكس".

كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.


يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارا كاملا، فالقصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.

 

العمليات العسكرية 

 من جانب آخر أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،  جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس  الفلسطينية في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس"، مضيفا بالقول: "لقد دمرنا بالفعل أكثر من 150 نفقًا ومجمعًا بمساعدة العبوات الناسفة".

 

txt

نشرة الأخبار، الصحة العالمية: فقدنا الاتصالات مع مستشفى الشفاء، استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طبيبان وخروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر أكثر من 150 نفقا لـ"حماس" في غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال غزة العدوان على غزة إسرائيل

مواد متعلقة

نشرة الأخبار، الصحة العالمية: فقدنا الاتصالات مع مستشفى الشفاء، استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طبيبان وخروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر أكثر من 150 نفقا لـ"حماس" في غزة

عبد الناصر عبر عن إعجابه بفنه، محمد طه صاحب الـ 10 آلاف موال الذي غنى لأهل غزة

الأكثر قراءة

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

بيراميدز يحصل على موافقة حارس الزمالك بعد خروجه من حسابات الأهلي

يديعوت أحرونوت تكشف الخطوط العريضة لصفقة الأسرى الإسرائيليين

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد انتهاء التوقف الدولي

أسعار الجبس اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المصري

أسعار الذهب اليوم الأحد 2023.11.12

Advertisements

منوعات

المزيد

مغنية كندية تطارد ماسك من أجل حضانة أبنائها

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

بعد حظر بضائعها، تركيا تقرر مقاطعة أنظمة مالية مؤيدة لإسرائيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية