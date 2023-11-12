الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بسبب أوكرانيا وإسرائيل، البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في أمريكا

كارين جان بيير، فيتو
كارين جان بيير، فيتو

غزة الآن ، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.

وقدم جونسون قانونا من مرحلتين يهدف إلى منع الإغلاق المالي في الولايات المتحدة، يتضمن تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، بحلول 19 يناير. سيتم احتساب التمويل لبقية القطاعات الحكومية حتى 2 فبراير.

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في الوقت نفسه، لا يتضمن قانون جونسون أموالا لإسرائيل وأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون الوقت على اقتراح تافه".

وطلب الرئيس الأمريكي 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لا يوجد دعم للطلب في الكونجرس.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء.

مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية 

كان رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، تقدم بمشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "هيل" الأمريكية، قال جونسون، في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونجرس أمس السبت، إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في 17 نوفمبر.

لا يتضمن تمويلا لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا


وتنص هذه الخطة على استمرار تمويل العديد من البرامج والإدارات الحكومية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والإنشاءات العسكرية والنقل والإسكان، حتى 19 يناير 2024، ويقترح تمديد تمويل عمل الإدارات والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن تمويلا لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لحماية الحدود الأمريكية، وفي الوقت نفسه، بحسب جونسون، ينبغي النظر في مسألة تخصيص الأموال لهذه الأغراض بمعزل عن مشروع القانون المصمم لتجنب الإغلاق.

اقتراح جونسون 


وبدورها، تؤكد صحيفة "بوليتيكو" أن اقتراح جونسون قد تعرض لانتقادات من قبل بعض أعضاء حزبه، مما يقلل من فرص موافقة مجلس النواب بالكونجرس، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، على مشروع القانون.

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