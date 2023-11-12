الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12-11-2023 في الدقهلية

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

 أسعار الدواجن، استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الأحد في محافظة الدقهلية، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات.

أسعار الدواجن اليوم
بلغ سعر الدواجن البيضاء بين 65  إلى 73 جنيها.
الدواجن الساسو 60 - 65 جنيها.
الدواجن البلدي 90- 110 جنيهات.
الدواجن الأمهات الأبيض 56- 60 جنيها.

أسعار البيض اليوم 
سعر كرتونة البيض الأبيض 129 إلى 130 جنيها. وفي المنافذ 120 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر بـ  130 إلى 135 جنيها وفي المنافس 125 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي بـ  130 إلى 140 جنيها

Advertisements

أسعار الكتكوت اليوم
الكتكوت الساسو عمر يوم 15-20 جنيها.
الكتكوت الأبيض عمر يوم 18-27 جنيها.
كتكوت بلدي 15-25 جنيها.
تراجع مرتقب في سعر الفراخ
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني.

صناعة الدواجن

وذكرت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة أن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن.

وأشار إلى أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبي بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.

ولفت الدكتور محمد خليفة، الخبير الدولي في صحة وأمراض الدواجن، إلى أن النهوض بصناعة الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنية للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان، وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة، والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق فأما تعديل المسار والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.

أسعار الجبس اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المصري

أسعار الحديد اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الكتكوت اليوم اسعار البيض اليوم البيض الاحمر البيض الأبيض السيد القصير وزير الزراعة سعر كرتونة البيض الأحمر سعر كرتونة البيض الأبيض

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 2023.11.12

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع.. و2 تريليون دولار الإنفاق العالمي على استيراد الغذاء في 2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

5 تحذيرات من القابضة للكهرباء للمواطنين بسبب سقوط الأمطار

أوروبا تنقلب على إسرائيل، سر تغير موقف دول القارة العجوز من عدوان الاحتلال على غزة

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة (صور)

الأرصاد: تدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

أسباب اختلاف سعر الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

مغنية كندية تطارد ماسك من أجل حضانة أبنائها

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية