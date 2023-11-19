الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير يكشف طريقة تحويل خسائر الدولة من مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل إلى مكاسب

د. أحمد غريب خبير
د. أحمد غريب خبير الاقتصاد، فيتو

مع استمرار دعوات المقاطعة للمنتجات والمحال الداعمة للكيان الصهيوني على منصات التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الجهات التي حذرت من الأثر السلبي للمقاطعة على الاقتصاد المصري، فكيف تتحول المقاطعة من ضارة إلى نافعة للاقتصاد المصري؟ 

المقاطعة أداة أهلية أو شعبية لمعاقبة الشركات

يقول الدكتور أحمد غريب، خبير الاقتصاد  إن المقاطعة أداة أهلية أو شعبية أو مجتمعية لأفراد أو شركات لمعاقبة بعض الشركات التي أساءت في حق المجتمع، فهي أحد أنواع العقاب الذي يندرج تحت عقاب أهلى أو مجتمعي.

 

الدكتور أحمد غريب، خبير الاقتصاد، فيتو

مصر استفادت اقتصاديًا خلال الحرب العالمية الأولى

وأوضح خبير الاقتصاد في تصريح لـ «فيتو»  أن مصر لها تاريخ طويل مع المقاطعات  بداية من الحرب العالمية الأولى، التي دخلتها  مصر وهي مديونة بنحو 138 مليون جنيه مصري، وهي الديون المتراكمة منذ أيام الخديوي إسماعيل، لكن استطعنا تسديد كل الديون مع غلق باب التصدير والاستيراد، ورحيل المرابين عن مصر، فالحرب العالمية الأولى جاءت بالإيجاب  وليس السلب على مصر، حيث كانت لها تداعيات سياسية لكن اقتصاديًا استفدنا منها تمامًا.

Advertisements

إنجلترا كانت مديونة لمصر بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني عرفت بقضية الأرصدة الإسترلينية

وتابع: أنه مع الحرب العالمية الثانية مصر كانت لديها مؤسسات اقتصادية كبيرة ونهضة أسسها طلعت حرب والاقتصاديين المصريين، وكانت إنجلترا مديونة لمصر وقتها بمبلغ 430 مليون جنيه استرليني، وهي ما عرفت فيما بعض بقضية الأرصدة الإسترلينية، وخرجت مصر منتصرة اقتصاديًا.

الطريقة الحالية التي تدار بها المقاطعة تضر الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الطريقة الحالية التي تدار بها  المقاطعة تضر الاقتصاد المصري، لأننا لا نطور البديل، فنحن لدينا ما يقرب من 40 ألف عامل وموظف في شركات الفرانشايز؛ أي مع المقاطعة فإن 40 ألف مواطن مهدد بالبطالة، لكن لو استطاعت الدولة التحاور والجلوس مع أصحاب وملاك سلاسل الفرانشايز في مصر، ومناقشتهم أنهم لا يحتاجون الشركة الأم والعلامة التجارية في شيء، حيث يملك أصحاب هذه السلاسل المقومات كافة لفتح فروع لمحلات وطنية لنفس المنتج، لأنهم يملكون فنيات المنتج والمعدات وكيفية التصنيع وسلاسل الإمداد، وعليه تتحول هذه السلاسل لأسم أخر مصري وتبيع نفس المنتج بنفس الجودة.

تحويل السلاسل إلى سلاسل وطنية والعمل  بنفس الآليات 

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس بجديد بل تم في روسيا؛ عندما انسحبت سلاسل مطاعم شهيرة من روسيا بعد الحرب على أوكرانيا، فقام المنتفعون بحق استخدام العلامة التجارية، بتحويل السلاسل إلى سلاسل وطنية ومازالوا يعملون بنفس الأليات السابقة ويحققون الأرباح، ولم يعد لديهم احتياج لإخراج جزء من أرباحهم خارج البلاد حتى يمكنوا من الاستفادة من العلامة التجارية.

افتتاح سلاسل وطنية التي معها سنحافظ على الأرباح داخل مصر

وأضاف أنه إذ حدث ذلك في مصر، سنتحول من الخسارة إلى الربح، بالحفاظ على العمالة وإفتتاح سلاسل وطنية التي معها سنحافظ على الأرباح داخل مصر، وينطبق ذلك على أغلب القطاعات. 

المقاطعة أداة فعالة لتوجيه رسالة للغرب واضحة بانحيازهم

وقال: إن المقاطعة أداة فعالة لتوجيه رسالة للغرب واضحة بانحيازهم، لكن ستكون أكثر فاعلية إذا تم تنظيمها، فلا يوجد تأكيدات بأن هذا العدوان سيكون الأخير على الأراضي الفلسطينية، لأن هذا الكيان المغتصب اعتاد العدوانية، وعليه يجب أن نستعد وننظم أفكارنا، بحيث يتم إحلال وتبديل هذه الكيانات والمؤسسات بكيانات وطنية، وهذا ليس له علاقة بالاستثمار الأجنبي، بل له علاقة بتوجيه رسالة للغرب بأننا لن نساهم في نمو اقتصادكم بل سنحرمكم من عوائد الاستثمار في بلادنا حتى لو كانت محدودة، لأننا وقتها لن نكون نتحدث عن رسالة اقتصادية، لكن نتحدث عن مسألة اقتصادية لها بعد سياسي.

txt

بهاء الدين شعبان: المقاطعة السلاح الفعال لمواجهة النازية الصهيونية المسعورة ومُسانديها في الغرب

txt

المواد الغذائية: دعوات المقاطعة فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التصدير والاستيراد الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية اتحاد الغرف جنيه استرليني جنيه مصري مليون جنية استرليني اقتصاد المصري المحال التجارية منصات التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

أفضل 13 كتابا عن سيرة النبي محمد في ذكرى مولده

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

الرئاسة في أسبوع.. قمة مصرية فلسطينية أردنية بالعلمين.. السيسي يتابع جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مستشفيات جامعة عين شمس

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تفاصيل اختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر (صور)

منتخب الشباب يسقط برباعية أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

11 لاعبُا على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

8 حالات يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية