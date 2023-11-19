خبير يكشف طريقة تحويل خسائر الدولة من مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل إلى مكاسب

مع استمرار دعوات المقاطعة للمنتجات والمحال الداعمة للكيان الصهيوني على منصات التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الجهات التي حذرت من الأثر السلبي للمقاطعة على الاقتصاد المصري، فكيف تتحول المقاطعة من ضارة إلى نافعة للاقتصاد المصري؟

المقاطعة أداة أهلية أو شعبية لمعاقبة الشركات

يقول الدكتور أحمد غريب، خبير الاقتصاد إن المقاطعة أداة أهلية أو شعبية أو مجتمعية لأفراد أو شركات لمعاقبة بعض الشركات التي أساءت في حق المجتمع، فهي أحد أنواع العقاب الذي يندرج تحت عقاب أهلى أو مجتمعي.

الدكتور أحمد غريب، خبير الاقتصاد، فيتو

مصر استفادت اقتصاديًا خلال الحرب العالمية الأولى

وأوضح خبير الاقتصاد في تصريح لـ «فيتو» أن مصر لها تاريخ طويل مع المقاطعات بداية من الحرب العالمية الأولى، التي دخلتها مصر وهي مديونة بنحو 138 مليون جنيه مصري، وهي الديون المتراكمة منذ أيام الخديوي إسماعيل، لكن استطعنا تسديد كل الديون مع غلق باب التصدير والاستيراد، ورحيل المرابين عن مصر، فالحرب العالمية الأولى جاءت بالإيجاب وليس السلب على مصر، حيث كانت لها تداعيات سياسية لكن اقتصاديًا استفدنا منها تمامًا.

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إنجلترا كانت مديونة لمصر بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني عرفت بقضية الأرصدة الإسترلينية

وتابع: أنه مع الحرب العالمية الثانية مصر كانت لديها مؤسسات اقتصادية كبيرة ونهضة أسسها طلعت حرب والاقتصاديين المصريين، وكانت إنجلترا مديونة لمصر وقتها بمبلغ 430 مليون جنيه استرليني، وهي ما عرفت فيما بعض بقضية الأرصدة الإسترلينية، وخرجت مصر منتصرة اقتصاديًا.

الطريقة الحالية التي تدار بها المقاطعة تضر الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الطريقة الحالية التي تدار بها المقاطعة تضر الاقتصاد المصري، لأننا لا نطور البديل، فنحن لدينا ما يقرب من 40 ألف عامل وموظف في شركات الفرانشايز؛ أي مع المقاطعة فإن 40 ألف مواطن مهدد بالبطالة، لكن لو استطاعت الدولة التحاور والجلوس مع أصحاب وملاك سلاسل الفرانشايز في مصر، ومناقشتهم أنهم لا يحتاجون الشركة الأم والعلامة التجارية في شيء، حيث يملك أصحاب هذه السلاسل المقومات كافة لفتح فروع لمحلات وطنية لنفس المنتج، لأنهم يملكون فنيات المنتج والمعدات وكيفية التصنيع وسلاسل الإمداد، وعليه تتحول هذه السلاسل لأسم أخر مصري وتبيع نفس المنتج بنفس الجودة.

تحويل السلاسل إلى سلاسل وطنية والعمل بنفس الآليات

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس بجديد بل تم في روسيا؛ عندما انسحبت سلاسل مطاعم شهيرة من روسيا بعد الحرب على أوكرانيا، فقام المنتفعون بحق استخدام العلامة التجارية، بتحويل السلاسل إلى سلاسل وطنية ومازالوا يعملون بنفس الأليات السابقة ويحققون الأرباح، ولم يعد لديهم احتياج لإخراج جزء من أرباحهم خارج البلاد حتى يمكنوا من الاستفادة من العلامة التجارية.

افتتاح سلاسل وطنية التي معها سنحافظ على الأرباح داخل مصر

وأضاف أنه إذ حدث ذلك في مصر، سنتحول من الخسارة إلى الربح، بالحفاظ على العمالة وإفتتاح سلاسل وطنية التي معها سنحافظ على الأرباح داخل مصر، وينطبق ذلك على أغلب القطاعات.

المقاطعة أداة فعالة لتوجيه رسالة للغرب واضحة بانحيازهم

وقال: إن المقاطعة أداة فعالة لتوجيه رسالة للغرب واضحة بانحيازهم، لكن ستكون أكثر فاعلية إذا تم تنظيمها، فلا يوجد تأكيدات بأن هذا العدوان سيكون الأخير على الأراضي الفلسطينية، لأن هذا الكيان المغتصب اعتاد العدوانية، وعليه يجب أن نستعد وننظم أفكارنا، بحيث يتم إحلال وتبديل هذه الكيانات والمؤسسات بكيانات وطنية، وهذا ليس له علاقة بالاستثمار الأجنبي، بل له علاقة بتوجيه رسالة للغرب بأننا لن نساهم في نمو اقتصادكم بل سنحرمكم من عوائد الاستثمار في بلادنا حتى لو كانت محدودة، لأننا وقتها لن نكون نتحدث عن رسالة اقتصادية، لكن نتحدث عن مسألة اقتصادية لها بعد سياسي.