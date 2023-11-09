الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

شعبة المستوردين: المقاطعة فرصة جيدة للشركات المصرية لتغطية السوق

متى بشاي، فيتو
متى بشاي، فيتو

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقاطعة الشعبية للمنتجات والسلع التي تدعم شركاتها الأم إسرائيل تعتبر فرصة جديدة للمنتجات المصرية لتوسع من قاعدتها الإنتاجية وتهتم بعنصري الجودة والسعر لتقدم سلعة بديلة عن المنتجات المستوردة بشكل عام وتحد من أزمة الدولار.

جذب شرائح المجتمع المصري

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم أنه يجب على المصانع والمنتجين المصريين الاهتمام بالمنتج المحلي ليكون بأفضل صورة حتى يتمكن من جذب شرائح المجتمع المصري المختلفة للإقبال عليه.

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وأشار إلى أنهم خلال الفترة السابقة ومع بداية ظهور فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية، ثبت ان الدول الأكثر صمودا في مواجهة الأزمات هي الدول التي تهتم بالمنتج المحلي لها، وتستطيع ان تقلص اكبر قدر من الاستيراد في حال وجود أزمات دولية دون التأثير على الأسواق الداخلية لديها أو يكون التأثير محدودا للغاية.

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وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبه المستوردين إن فترة المقاطعة يجب أن يستغلها المنتجون المصريون استغلالا لتطوير المنتجات والوصول بها إلى جودة عالمية يمكنها تغطية السوق المحلي وأن يكون هناك خطه لها تصديرية لغزو الأسواق الأخرى.

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المقاطعة إسرائيل فرصه جديدة للمنتجات المصرية المنتجات المستوردة أزمة الدولار المنتج المحلي الحرب الروسية الأوكرانية

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