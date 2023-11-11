شباب الأعمال توقع اتفاق تعاون مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقعت الجمعية المصرية لشباب الاعمال (EJB) اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وقع الاتفاقية المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس ادارة الجمعية والسفير عمرو الحناوي رئيس الغرفة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون والتبادل التجاري واكتشاف الفرص أمام رجال الأعمال في مصر وهونج كونج.

وأكد المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة في إفريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في إفريقيا والمنطقة العربية.

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جانب من اللقاء ؛ فيتو

وقال ان هذا التعاون يمثل انفتاحا ورؤية جديدة للاتجاه نحو دول الشرق

وقال إن هذا التعاون يمثل انفتاح ورؤية جديدة للاتجاه نحو دول الشرق وما تمثله من فرص تجارة جديدة واقتصاديات من المهم ان نكون جزء منها واكتشافها وهو ما يمكننا من التواجد بقوة وعمل تجارة بينية مختلفة.



وأكد محمد أبو باشا الامين العام للجمعية المصرية لشباب الاعمال ان الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الأعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية وعمل لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال من الجانبين.

فرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق العالمية

وأكد علي أهمية التعاون مع غرفة تجارة هونج كونج للترويج لفرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق العالمية واقامة شراكات دولية في دول المنطقة لزيادة فرص الاستثمار المشترك وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وإتاحة الفرصة للتعاون الثنائي في أسواق افريقيا والمنطقة.

وقال ان التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك وفتح افاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة في افريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في افريقيا والمنطقة العربية

وقال إن الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الأعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية

شهد توقيع الاتفاقية محمد ابو باشا الأمين العام للجمعية وسلمي القديم ومحمد صباح من اعضاء مجلس الإدارة والعديد من الاعضاء الذين يمثلون قطاعات الزراعة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الملابس والغزل والنسيج ومجال الاستشارات والنقل والصناعات اليدوية والحرفية.