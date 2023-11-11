السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تسببت في تعطل الأجهزة المنزلية، فيتو تكرر اعتذارها للقراء عن تأخر نشر الأخبار بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار

بوابة فيتو،فيتو
بوابة فيتو،فيتو

تكرر بوابة فيتو الاعتذار لقرائها الأعزاء وللمواطنين عموما عن تأخر نشر الأخبار؛ بسبب استمرار أزمة الانقطاع المتواصل والمتكرر للتيار الكهربائي في مدينة الجيزة، حيث وصلت مدة الانقطاع اليوم السبت نحو 4 ساعات. 

عدم الالتزام بالجدول المعلن لتخفيف الأحمال

وحرصت "فيتو" مرارًا وتكرارًا على التواصل مع المسئولين بوزارة الكهرباء والقائمين على إدارة الكهرباء بنطاق المؤسسة للاستفسار عن توقيتات ومدة انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل إلى أكثر من ساعتين متصلتين يوميًا على الأقل، إلا أنهم أفادوا بأنه لا يوجد خطة موحدة بشأن الانقطاع في التيار، ولا يمكن تحديد أوقات هذا الانقطاع على وجه الدقة، وأن الأمر يرجع إلى حجم الأحمال الكهربائية على الشبكة. 

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تلف الأجهزة المنزلية للمواطنين بسبب تخفيف الأحمال

ويتسبب قطع الكهرباء في تلف أجهزة الكمبيوتر والتكييفات في مقر الصحيفة وبالطبع تلف الأجهزة المنزلية للمواطنين بسبب عدم الالتزام بجداول تخفيف الأحمال المعلنة من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في مدة فصل الكهرباء والتي تقترب من 4 ساعات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء التي اعلنت عن قطع الكهرباء لمدة ساعتين متواصلتين وفقا لجداول التخفيف التي تم إعلانها مسبقأ.

وكانت "فيتو" قدمت اعتذارا مماثلا لقرائها الأعزاء قبل أيام عن التأخر في نشر بعض الأخبار نتيجة لهذه الأزمة المتكررة، وإصرار المسؤولين في وزارة الكهرباء عن عدم تحديد جدول معين لانقطاع الكهرباء أسوة بما كانت الوزارة قد أعلنته في السابق؛ حيث كان معلومًا للجميع الخريطة الزمنية لانقطاع الكهرباء في مختلف المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن السفير سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كان قد أكد أن انتهاء أزمة الكهرباء متعلق بانخفاض درجات الحرارة وإمدادات الغاز الطبيعي، مشددًا على أن انقطاع الكهرباء لن يزيد على الساعتين وإذا زادت مدة الانقطاع يكون بسبب عطل فني.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه "ليس لدينا تأكيدات بشأن انتظام إمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "ربنا يهون وإن شاء الله المشكلة تنتهي قريبا".

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