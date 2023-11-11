أمير قطر: بعض الدول ترى جثث الأبرياء تنهشها الكلاب دون أن تحرك ساكنا

القمة العربية، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة، لوضع حد لهذه الحرب العدوانية للاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقال أمير قطر خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن "ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات، ولاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ".

وصلت معدلات المناعة لديهم إلى رؤية جثث الأبرياء وهي تنهشها الكلاب لمستوى لا يحرك لتلك الدول ساكنا، متابعا أن قوة المناعة فقط على أشقائنا الفلسطينيين.

وتابع: "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي؟، ومن كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين؟"

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التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل

وأضاف: النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات، وموقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، ونطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، كما أننا نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل".

وتابع: " ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وندين بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة، ونطالب الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات".

واستطرد: "لا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان، وإلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين"، مشيرا إلي أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية، والحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية.

انطلاق القمة العربية الإسلامية بشأن غزة

وانطلقت اليوم السبت القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وتوافد رؤساء وزعماء الدول والوفود المشاركة إلى مقر إقامة القمة العربية الإسلامية الطارئة المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.