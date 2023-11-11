الحماية المدنية بالقاهرة تنقل سيدة مريضة للمستشفى
استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يُفيد استغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى" للمستشفى لتلقى العلاج.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.
وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.