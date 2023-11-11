السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنقل سيدة مريضة للمستشفى

الحماية المدنية،
الحماية المدنية، فيتو

استجابت الحماية المدنية بالقاهرة  لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يُفيد استغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى" للمستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.
وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم شرطة الموسكى قوات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش في المعصرة

أخبار الحوادث اليوم: مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول بالدقهلية.. ووفاة عامل داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

محاكمات المشاهير في أسبوع.. 3 قضايا سب وقذف لمرتضى منصور.. ونسرين طافش تعارض على حكم حبسها 3 سنوات

حبس سائق وأب وابنه لحيازتهم حقيبة عملات أجنبية في مصر القديمة

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنوفية

شهوة الطمع، قصة مقتل شاب على يد خاله بسبب "أوضة وشقة" في شبرا (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

حماس توجه رسالة عاجلة لزعماء وقادة الأمتين العربية والإسلامية قبيل انعقاد قمة الرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

إحباط وقوع مذبحة بالهرم والقبض على 9 أشخاص

مونديال كرة اليد، الأهلي يتقدم على الكويت الكويتي في الشوط الأول (صور)

كتائب القسام تقصف موقع مارس العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون

توافد رؤساء وزعماء الدول للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة (بث مباشر)

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية