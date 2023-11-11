عامل محطة وقود يشترك مع أصدقائه لسرقة حقيبة اموال من محل عمله بالقليوبية

أقدم عامل بمحطة وقود على الاشتراك مع 3 آخرين من أصدقائه على سرقة حقيبة أموال من محل عمله بزعم تعرضه للسطو المسلح بالقليوبية وتمكن قطاع الأمن العام من حل لغز الجريمة وضبط المتهمين.





تلقي قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (مدير محطة وقود بدائرة القسم) بتضرره من عامل بذات المحطة لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة " بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي حال سيره على مقربة من المحطة.

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وبالفحص تبين أن وراء إدارتكاب الواقعة (المشكو في حقه، و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق إستقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو فى حقه من إدعائه بتعرضه لواقعة سرقة.

وأضافوا بإاقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.

كما أرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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