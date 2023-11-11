السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط طبيب مزيف ومساعده للنصب على المرضى في إمبابة

ضبط طبيب مزيف ومساعده
ضبط طبيب مزيف ومساعده للنصب على المرضي في امبابة

 ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصين بالجيزة لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون. 

 

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة  وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة  ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة. 

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 وضُبط بداخل مقر العيادة (بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية) وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى) وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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