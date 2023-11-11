اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

“ياما في السجن مظاليم”، مقولة شهيرة حدثت بالفعل، فبعد 35 عاما في السجن، حُكم ببراءة رجل أمريكي اتهم باقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما في جنوب غرب ولاية ميشيجان، بعد أن توصلت السلطات إلى أنه أدين خطأ.

وقد ألغى قاضٍ إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.

فحص الحمض النووي

وقال مكتب المدعي العام أن "الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون السيد رايت هو المعتدي".

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وأكد: "مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق"، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.

الاعتداء على طفلة

يشار إلى أنه في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد أن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.

وذكرت الشرطة آنذاك أن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.

براءة رغم الاعتراف

وأوضح مشروع البراءة أنه "لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها".

الغريب، أن رايت الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.. وبعدها، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.

"مشروع البراءة"

ولم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا على "مشروع البراءة"، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.

وأكد "مشروع البراءة" في بيان مكتوب: "لطالما أكد السيد رايت براءته".

لا عدالة دون حقيقة

وذكر المدعي ديفيد جيلبرت بأنه أعيد فتح القضية الآن، متابعا: "لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع".

وقد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.