رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)
قررت الحكومة الإيطالية منح الجنسية لرضيعة بريطانية تعاني من مرض خطير لمنع الأطباء من فصل أجهزة دعم الحياة عنها والسماح بنقلها إلى روما.
الطفلة إندي جريجوري، البالغة 8 أشهر، مصابة بمرض "الميتوكوندريا" النادر، ما يعني أن خلاياها لا تولد القدر الكافي من الطاقة.
وكان مستشفى في نوتنجهام قد أعلن أنه لا جدوى من علاجها.
مستشفى للأطفال يديره الفاتيكان
وفي أكتوبر الماضي، وافقت المحكمة العليا في بريطانيا على قرار المستشفى، وقضت بأن من مصلحة الرضيعة فصلها عن أجهزة دعم الحياة، فيما طلب والداها السماح بنقلها إلى مستشفى للأطفال يديره الفاتيكان في روما.
وقد تدخلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وعقدت اجتماعًا طارئًا، منحت خلاله الجنسية للطفلة جريجوري لنقلها لتلقي العلاج في روما، وكانت هذه القضية الوحيدة المدرجة على جدول أعمال الحكومة.
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