السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، فيتو

قررت الحكومة الإيطالية منح الجنسية لرضيعة بريطانية تعاني من مرض خطير لمنع الأطباء من فصل أجهزة دعم الحياة عنها والسماح بنقلها إلى روما.

الطفلة إندي جريجوري، البالغة 8 أشهر، مصابة بمرض "الميتوكوندريا" النادر، ما يعني أن خلاياها لا تولد القدر الكافي من الطاقة.

وكان مستشفى في نوتنجهام قد أعلن أنه لا جدوى من علاجها.

مستشفى للأطفال يديره الفاتيكان

وفي أكتوبر الماضي، وافقت المحكمة العليا في بريطانيا على قرار المستشفى، وقضت بأن من مصلحة الرضيعة فصلها عن أجهزة دعم الحياة، فيما طلب والداها السماح بنقلها إلى مستشفى للأطفال يديره الفاتيكان في روما.

Advertisements

وقد تدخلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وعقدت اجتماعًا طارئًا، منحت خلاله الجنسية للطفلة جريجوري لنقلها لتلقي العلاج في روما، وكانت هذه القضية الوحيدة المدرجة على جدول أعمال الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة الإيطالية مرض الميتوكوندريا النادر رضيعة بريطانية مرض خطير روما أجهزة دعم الحياة الفاتيكان رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني نوتنجهام المحكمة العليا في بريطانيا

مواد متعلقة

الشرطة الإيطالية تحقق مع لاعبين بالمنتخب بسبب قضية مراهنات

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تكريم الفنانة الإيطالية مارزيا تيديشي

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

10 رسائل مصرية نارية أمام القمة العربية الاسلامية بالرياض، وقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق دولي الأبرز

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

جلسة بين أحمد سليمان ومعتمد جمال الإثنين لمعرفة طلباته

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية