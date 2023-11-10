أخبار الفن اليوم.. استشهاد فنانة فلسطينية وأفراد من أسرتها في القصف على غزة.. ووفاة المطرب الشاب شريف شاكر

شهدت الساحة الفنية مساء اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد تالا إياد عضو فريق أصول وطن وعدد من أفراد أسرتها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية: إن استشهاد تلا إياد وعدد من أفراد أسرتها جاء بسبب القصف الإسرائيلي علي قطاع غزة في 22 أكتوبر.

أعلن الفنان علي الألفي وفاة المطرب الشاب شريف شاكر بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان.

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وقال "الألفي" من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. شريف دلوقتي تعافى.. راح لرب العالمين الرحمن الرحيم.. راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته.. شريف مابقاش مريض ولا محارب سرطان تاني.. مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور من تجهيزات زفاف ابنة شقيق الفنانة ليلى علوي، المفترض إقامته مساء اليوم الجمعة 10 نوفمبرفي في أحد الفنادق الكبري.

وظهرت ليلي علوي في الصور المنتشرة وهي تجهز ابنة شقيقها لحفل زفافها في لحظة مؤثرة حتي أنها لمم تتمالك نفسها وبكت.

نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة أثناء أدائهما لفريضة العمرة.

وعلقت ريهام حجاج علي الصورة التي نشرتها برفقة زوجها محمد حلاوة:"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم استجب لدعائنا ودعاء المؤمنين يارب"

علق المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "اكس" (تويتر سابقا) على استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، والمتواصل لأكثر من شهر حتى الآن.

وكتب عمرو سلامة قائلا: "لو كان اللي بيحصل ده هو هو بيحصل حتى في روسيا مهددة أمريكا الأولى لمدنيين وأطفال روسيين بيض البشرة وعيونهم زرقاء ماكنش العالم استحمله ثلاث أيام، وديه الحقيقة المقيتة المرعبة".

تحيي النجمة اللبنانية إليسا والنجم وائل كفوري حفلا غنائيا جديدا، وذلك مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن مقاطعها لـ تطبيق تيك توك، وذلك تضامنًا مع الشعب السعودي، نظرًا لما تعرضوا له من إساءة وإغلاق لحساباتهم عبر التطبيق.