الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريهام حجاج وزوجها يؤديان مناسك العمرة

ريهام حجاج وزوجها،فيتو
ريهام حجاج وزوجها،فيتو

نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة أثناء أدائهما لفريضة العمرة.

 

وعلقت ريهام حجاج علي الصورة التي نشرتها برفقة زوجها محمد حلاوة:"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم استجب لدعائنا ودعاء المؤمنين يارب"

 

ريهام حجاج

 

في واقعة صادمة واستمرارا لسياسات شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستجرام حظرت إدارة انستجرام جميع عمليات مشاركة الصور والفيديوهات على حساب الفنانة ريهام حجاج ، بسبب تعاطفها المستمر مع أهالي غزة ، ونشر صور وبوستات وفيديوهات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة.

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وكانت إدارة انستجرام قد حظرت عددًا من الصور التي نشرتها ريهام حجاج ووجهوا رسالة تحذير بإغلاق الحساب نهائيًا ما لم تتوقف حالة التعاطف ومهاجمة الجيش الإسرائيلي. 


وبينما أكدت ريهام حجاج في ردها على رسائل التحذير الواردة من انستجرام أنها تمارس حقها في حرية التعبير ولن تقوم بحذف فيديوهات الأطفال وهدم الأبنية والبيوت وإدانتها لتفجير المستشفيات وقتل الأطفال.

 

آخر اعمال ريهام حجاج

 

وكان آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل “جميلة” الذي تم عرضه في رمضان 2023، وحقق المسلسل نجاحا جيدا، وهو من بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، عبير صبري، نبيل عيسى، هاني عادل، أحمد الشامي، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

 

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الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج فيسبوك وانستجرام محمد حلاوة الإبادة الجماعية

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