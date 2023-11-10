الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حفل غنائي جديد لـ إليسا ووائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض 18 نوفمبر

بوستر حفل إليسا ووائل
بوستر حفل إليسا ووائل كفوري، فيتو

تحيي النجمة اللبنانية إليسا والنجم وائل كفوري حفلا غنائيا جديدا، وذلك مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية. 

 

حفل إليسا ووائل كفوري

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أجمل أغانيهما، التي يحبها الجمهور السعودي. 

ألبوم إليسا الجديد 

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

 

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في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

إليسا تتحدث عن أسباب تأخر طرح ألبومها

إليسا: لبنان لا يريد الحرب

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