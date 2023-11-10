الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بكاء ليلي علوي في تجهيزات زفاف ابنة شقيقها (صور)

تجهيزات ابنة شقيق
تجهيزات ابنة شقيق ليلي علوي، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور من تجهيزات   زفاف ابنة شقيق الفنانة ليلي علوي، المفترض إقامته مساء اليوم الجمعة 10 نوفمبرفي في أحد الفنادق الكبري.

وظهرت ليلي علوي في الصور المنتشرة وهي تجهز ابنة شقيقها لحفل زفافها في لحظة مؤثرة حتي أنها لمم تتمالك نفسها وبكت.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي  قد كشفت عن طرحه بدور العرض السينمائي يوم 29 نوفمبر الجاري.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

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ليلي علوي الفنانة ليلى علوي الممقلة ليلي علوي

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