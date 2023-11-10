عمرو سلامة عن غزة: لو كانوا بيض البشرة وعيونهم زرقاء مكنش العالم استحمل 3 أيام

علق المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "اكس" (تويتر سابقا) على استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، والمتواصل لأكثر من شهر حتى الآن.

عمرو سلامة

وكتب عمرو سلامة قائلا: "لو كان اللي بيحصل ده هو هو بيحصل حتى في روسيا مهددة أمريكا الأولى لمدنيين وأطفال روسيين بيض البشرة وعيونهم زرقاء ماكنش العالم استحمله ثلاث أيام، وديه الحقيقة المقيتة المرعبة".

فيلم شماريخ

وفي سياق آخر، ينتظر المخرج عمرو سلامة عرض أحدث أفلامه والذي يأتي بعنوان "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل.

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و طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم الأكشن الرومانسي "شماريخ"، والمقرر عرضه فى السينمات المصرية يوم 13 ديسمبر بالسينمات ليندرج بموسم أفلام رأس السنة.

وشارك المخرج عمرو سلامة متابعيه مجموعة من الصورة من كواليس فيلم شماريخ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: وأخيرًا فركش، انتهاء تصوير فيلم شماريخ.

وأضاف سلامة: "بعد الكثير من المفاجآت، السار والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي، بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد".

وتابع عمرو سلامة: "أتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني".