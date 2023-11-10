الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو سلامة عن غزة: لو كانوا بيض البشرة وعيونهم زرقاء مكنش العالم استحمل 3 أيام

عمرو سلامة، فيتو
عمرو سلامة، فيتو

علق المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "اكس" (تويتر سابقا) على استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، والمتواصل لأكثر من شهر حتى الآن. 

عمرو سلامة 

وكتب عمرو سلامة قائلا: "لو كان اللي بيحصل ده هو هو بيحصل حتى في روسيا مهددة أمريكا الأولى لمدنيين وأطفال روسيين بيض البشرة وعيونهم زرقاء ماكنش العالم استحمله ثلاث أيام، وديه الحقيقة المقيتة المرعبة". 

فيلم شماريخ 

وفي سياق آخر، ينتظر المخرج عمرو سلامة عرض أحدث أفلامه والذي يأتي بعنوان "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل. 

Advertisements

و طرحت الشركة المنتجة  البوستر الرسمي لفيلم الأكشن الرومانسي  "شماريخ"، والمقرر عرضه فى السينمات المصرية يوم  13 ديسمبر بالسينمات ليندرج بموسم أفلام رأس السنة.

وشارك المخرج عمرو سلامة متابعيه مجموعة من الصورة من كواليس فيلم شماريخ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: وأخيرًا فركش، انتهاء تصوير فيلم شماريخ. 

وأضاف سلامة: "بعد الكثير من المفاجآت، السار والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي، بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد". 

وتابع عمرو سلامة: "أتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني". 

عمرو سلامة عن الهجوم على بيومي فؤاد: قليل من الرحمة لن يضر

فيلم 60 جنيه يفتتح مهرجان الجونة السينمائي بحضور عمرو سلامة وزياد ظاظا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم شماريخ عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة غزة احداث غزة تويتر

مواد متعلقة

عمرو سلامة عن الهجوم على بيومي فؤاد: قليل من الرحمة لن يضر

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

مش لاقية نفسي، ريم البارودي تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: تدخل رئيس الدولة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية اعتداء على استقلال القضاء

أسعار ومواصفات سيارات رينو تاليانت بعد طرحها فى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح والمساء وهل يجب قضاؤها؟

المزيد
الجريدة الرسمية