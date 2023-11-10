الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فنانة بحرينية تقاطع تيك توك: اللي يعادي السعودية نفس اللي يرفس النعمة برجليه

شيماء سبت، فيتو
شيماء سبت، فيتو

كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن مقاطعها لـ تطبيق تيك توك، وذلك تضامنًا مع الشعب السعودي، نظرًا لما تعرضوا له من إساءة وإغلاق لحساباتهم عبر التطبيق.

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في هذا السياق، كتبت شيماء سبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: بانتظار إصدار بيان توضيحي من مكتب ⁧تيك توك،‬ الشرق الأوسط لما فيه إساءة لإخواننا في المملكة العربية السعودية، وذلك لعدم حياديته، وتعمده حذف المحتوى الوطني ووقف الحسابات السعودية، مقاطعة التيك توك ليس واجبًا سعوديًا بل واجبًا خليجيًا عربيًا.

 

 

 

وتابعت: اللي يعادي السعودية والسعوديين نفس اللي يرفس النعمة برجليه، يا ناس اقسم بالله السعودية وقيادتها وشعبها نعمة رزقكم الله فيها وأنتم بالنهاية الخسرانين، ‏وحتى ذلك الحين.. ‏أعلن أنا شيماء سبت مقاطعة التيك توك، ومقاطعة بثوث التيك توك.

 

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، أعلنت مقاطعتها لبرنامج تيك توك، تضامنًا مع الشعب السعودي.

 

وكتبت أحلام عبر حسابها بموقع إنستجرام: أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية،‏ كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبًا يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام انتهى.

 

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