الشباب تواصل فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة البرامج التطوعية، برنامجها السياحي والتثقيفي إلى محافظة الإسكندرية، للمشاركين من ذوي الهمم، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر".

قلعة قايتباي

تعرف الشباب خلال زيارتهم لقلعة قايتباي، وكان في استقبالهم الدكتور محمد متولي -مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية، لشرح المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة ومراحل تجديدها ومحتوياتها ومكوناتها.

هذا وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة بالبرنامج، بما يضمه من زيارات تثقيفية مع شرح واف لكل ما يقصدونه من أماكن تاريخية بالمحافظة.

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يأتي البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" لنشر الوعي السياسي والثقافي والإجتماعي بين شباب هذه المحافظات وخاصة ذوي الهمم منهم،وتهتم الوزارة بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعايتهم وتأهيلهم وتلبية متطلباتهم وتوفير وتغعيل كافة حقوقهم، ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.

الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة

وعلى صعيد آخر، أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من محمد بركات وشيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين.

وأوضح أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية او المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصري أكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسية وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.