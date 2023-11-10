الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

وفد وزارة الرياضة يلتقي وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا

وفد وزارة الرياضة
وفد وزارة الرياضة يلتقي وزيرة الشباب والأطفال بألبانيا

التقى وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط  بالسيدة بورا موزاك وزيرة  الدولة لشئون الشباب والنشء، وذلك بمقر الاتحاد من أجل المتوسط على هامش فعاليات النسخة الثالثة لأكاديمية شباب المتوسط، والتي يتم تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها خارج مصر وذلك بمدينة برشلونة بإسبانيا من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة شبابية واسعة من شباب دول البحر المتوسط، برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء.

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وفد وزارة الرياضة يلتقي وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا


في بداية اللقاء، نقل وفد وزارة الشباب والرياضة تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه بتعزيز التعاون الشبابي مع جمهورية ألبانيا.


وتطرق اللقاء إلي بحث آفاق التعاون بين مصر وألبانيا في مجالات سياسات الشباب، والسياحة الشبابية، وتبادل الخبرات الشبابية بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والتعليم المدني والقيادات الشبابية.

 

ندرس إستضافة أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الرابعة بجمهورية ألبانيا


ومن جانبها، قالت وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا:"نقدر تجربة الشباب بمصر ونسعى لفتح آفاق للتعاون الشبابي مع جمهورية مصر العربية،  واعرب عن سعادتي بمقابلة وفد وزارة الشباب والرياضة، وأوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري لاهتمامه الكبير بإيفاد وفد رفيع المستوى لتنفيذ اكاديمية شباب المتوسط ببرشلونة، وندرس استضافة اكاديمية شباب المتوسط في نسختها الرابعة بجمهورية ألبانيا".


وتابعت وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا:" أهدي الدكتور أشرف صبحي نسخة من استراتيجية شباب ألبانيا ٢٠٣٠ وقد تعرفت على  الإستراتيجية المصرية للشباب والنشء والتي تتشابه بشكل كبير في منهج صياغتها ومبادئها من إستراتيجية الشباب بألبانيا".


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أكاديمية شباب المتوسط جمهورية ألبانيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة برشلونة

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