الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أيمن عاشور يستعرض تقريرًا حول اجتماع الأعلى لشئون التعليم والطلاب

وزارة التعليم العالي،
وزارة التعليم العالي، فيتو

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي عُقد برحاب جامعة بنها فرع مدينة العبور، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

وفي بداية الاجتماع، قدم مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر لجامعة بنها على استضافتها فعاليات الاجتماع، متمنيًا لها المزيد من التقدم والرقي.

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هنأ المجلس عددًا من القيادات الجامعية، منهم دإلهامي ترابيس لتوليه منصب رئيس جامعة دمنهور، ود.محمد ضياء زين العابدين لتوليه منصب رئيس جامعة عين شمس، وتكليف دعلي عبدالمحسن عميد كلية الطب بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ودعبدالمقصود عبدالقادر عميد كلية العلوم للقيام بعمل نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، ودعزالدين حسيني وكيل كلية التربية الرياضية قائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشون التعليم والطلاب، كما هنأ المجلس كريم همام لتكليفه بمهام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية متمنيًا لسيادتهم المزيد من التقدم والازدهار.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من المهندسة سماح صالح مسئول ملف التنمية المستدامة بوزارة البيئة، حيث استعرضت خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمزمع من خلالها توزيع 500 دراجة هوائية علي طلاب الجامعات وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري– ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية (التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء– التغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية – المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة) وذلك خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مارس  2024.  

كما استعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات عن مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، وبخاصة في كليات (الطب والهندسة) تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، والتي تهدف إلي زيادة القدرة التنافسية لخريجي كليات الطب والهندسة، وإتاحة فرصة أفضل لهم للتدريب، وتبادل الخبرات، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية اللازمة للدراسة والبحث، وتعميق الروابط الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من عمر سالم مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم متخذي القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، والتي تهدف إلى بناء نظام متكامل لرصد وتوثيق الأنشطة الطلابية بأنواعها، وإعداد الخطط المستقبلية للاستفادة القصوى، ودعم فاعلية الأنشطة بالنسبة للطلاب، حيث تم عرض إيجابيات المنصة وبعض الملاحظات لأخذها في الاعتبار، وذلك للحصول علي بيانات وتقارير دقيقة.

 كما استمع المجلس للعرض المقدم من كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية فيما يتعلق بالخطة المقترحة للأنشطة الطلابية للعام 2023 /2024 حيث تضمنت الخطة مقترحات، منها منح الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية كارنيهًا لممارسة الأنشطة الطلابية، يستطيع الطلاب الحصول من خلاله على مميزات، منها دخول بعض الأندية الخاصة بوزارة الشباب، بالإضافة إلى دخول دار الأوبرا لحضور مسرحيات وزارة الثقافة، فضلًا عن الحصول على خصم لحضور معرض الكتاب.

كما شملت الخطة أيضًا اقتراح وجود نموذج موحد لتقارير الأنشطة الطلابية، وبناء منصة تفاعلية واقعية بعنوان "اتكلم" عبارة عن مسرح صغير بالجامعات والمعاهد المصرية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب)، كما قدم سيادته مقترحات خاصة بأنشطة التوعية المتعلقة بقضايا الأمن القومي العربي والأنشطة القمية، مثل: إقامة الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية (مبدعون باختلاف).

وأوصى المجلس رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بالاستمرار في حملات التوعية في مجالي مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتي عام 2025.

وأحيط المجلس علمًا بالأنشطة القمية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة بمشاركة الجامعات الحكومية المصرية والتي منها:
• إطلاق جامعة بنها لمسابقة الهاكاثون للعام الثالث علي التوالي بعنوان التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم تحت شعار" الوطن محتاج لجميع الهمم" وذلك خلال شهر فبراير 2024. 
• اعتزام جامعة طنطا استضافة الدورة الكشفية " 31 " لجوالي وجوالات الجامعات المصرية خلال العام الجامعي الحالي 2023/2024.
• اعتزام جامعة المنصورة تنظيم "ملتقي التراث الأول للجامعات المصرية "(تراثنا.... تواصل الأجيال) وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2024 وسيقام علي هامش ملتقي "دورة سيد درويش" بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش.

كما أحيط المجلس علمًا بكتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المتضمن نسخة الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية.

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التعليم العالي والبحث العلمي الاعلى للجامعات التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المجلس الاعلي المجلس الأعلى للجامعات جامعة العريش جامعة المنصورة جامعة عين شمس

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