4 في مهمة رئاسية، السيسي يوجه بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية دعما لأهالي فلسطين، ويمامة يركز على محورى التعليم والإقتصاد، ودعاية حازم عمر تضىء كباري القاهرة

عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين الأربعة بنشر إعلانات على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية وتنظيم مؤتمرات صحفية للإعلان عن البرامج الانتخابية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

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والقائمة النهائية هي:

-المرشح/ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي رمز نجمة

-المرشح/ محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز شمس

-المرشح/ عبدالسند حسن محمد يمامه وشهرته عبدالسند يمامه رمز نخلة

-المرشح/ حازم محمد سليمان محمد عمررمز سلم

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ثاني مؤتمراتها الصحفية، للإعلان عن الخطوات التي سوف نتخذها في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على ما تم من اجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين

وخلال المؤتمر أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر وفقا لتوجيه المرشح تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين، داعيًا جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة ولبحث كافة الآراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

ووجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها، وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفاعليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد، وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة.

المحددات الأساسية للحملة

وأشار فوزي إلى أن المحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به المرشح، فهي غير نمطية وقائمة على الحوار والتفاعل، ومرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي، ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من الحملة الانتخابية، كما أنها جامعة وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب سواء بداخل مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، موضحا أن الحملة طلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح.

القضية الفلسطينية

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الحملة لمست تجاوبًا كبيرًا وتأييدًا واضحًا لموقف مرشحنا، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفسلطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا وبالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية لا مجال فيها لأي مزايدات، مستعرضًا خلال المؤتمر أرقام وإحصائيات اللقاءات التي تمت مع الخبراء الوطنين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات على مدار الشهر السابق من 8 أكتوبر 2023 وحتى أمس 8 نوفمبر 2023، إذ عقدت الحملة 75 لقاء منها ثلاث زيارات خارجية، كما ألتقت بـ 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيدولوجيات مختلفة، واستقبلت 1600 زائر بمقر الحملة الرسمية من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار وكذلك المثقفين والفنانين.

المصريين في الخارج

مشيرًا إلى أن الحملة التقت بـ 50 حزبا، و20 نقابة ما بين مهنية وعمالية، والكيانات الشبابية، فضلا عن استقبال عددًا من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستماع لآرائهم، وذلك تمهيدًا لتجميع وثيقة تشمل تحديات المواطنين المصريين سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية، وتسليمها لمرشحنا الرئاسي، كما عقدت الحملة عدة لقاءات مع المصريين في الخارج لبحث سبل التفاعل الدائم، فضلا عن وفودًا من سفراء بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء موسعا مع السفير الفلسطيني بالقاهرة وأعضاء السفارة.

محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية

مؤكدًا أن رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، للمرحلة المستقبلية تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وستكون جامعة وطموحة تحمل كثيرًا من الأمل، وتتطلب كثيرًا من العمل، لكنها تضمن الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا.

عبدالسند يمامة

كما نظم عبدالسند يمامة مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله تفاصيل برنامجه الانتخابي، والذي ركز على أربعة محاور أساسية وهي إصلاح التعليم الإصلاح التشريعي والاقتصادي والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل

حازم عمر

كما بدأت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر أعمالها بالإعلان عن هيكل أعضاء الحملة في كل المحافظات فضلا عن نشر إعلانات خارجية على الطرق والكباري بالقاهرة وجار نشرها ببعض المحاقظات فضلا عن عقد لقاءات مباشرة مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني



فريد زهران

كما استندت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران على عرض البرنامج الانتخابي ورؤيته في كل الملفات المطروحة على الناخبين في كل أنحاء البلاد وعقد لقاءات مع الناخبين في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والمنوفية فضلا عن عقد لقاءات مماثلة في عدد من مراكز الصعيد

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