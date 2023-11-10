أحمد سالم: ساسي أفضل أجنبي وأتمنى عودة طارق حامد وبن شرقي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرى أن فرجاني ساسي أفضل لاعب أجنبي انضم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

وقال سالم في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "أتمنى عودة أشرف بن شرقي وطارق حامد مرة أخرى إلى الزمالك، والنادي رحل عنه العديد من النجوم المؤثرين خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "حسن شحاتة كان أفضل مدير فني تولى منتخب مصر عبر تاريخه وحقق إنجازات غير مسبوقة، وزيزو أفضل لاعب خلال أخر 3 سنوات كما أنه لاعب متكامل، إلى جانب أيضًا محمود حمدي الونش أفضل مدافع ونحتاجه في الفترة المقبلة".

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فتوح وصبحي

واستقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبًا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.

وكان الثلاثي صبحي وفتوح والزناري قد غادروا معسكر الزمالك ليلة مباراة زد في الدوري المصري، ليقرر الزمالك عرضهما للبيع والتحقيق العاجل.

ومن ناحيته، أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن بيان النادي بشأن التحقيق مع أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لن يكون له أهمية، خصوصًا بعدما تم إعلان عرضهم للبيع بشكل رسمي.

أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي

وطالب بمساندة مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب في ظل صعوبة المرحلة الحالية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "هناك قرارات متسرعة من جانب الزمالك بشأن عرض اللاعبين للبيع في الوقت الحالي، وهو قرار غير مناسب، كان يجب توقيع عقوبة مالية شديدة على اللاعبين، وأحاول أجدد لهم ومن ثم بيعهم بمبلغ مالي".

قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن

وتابع: “قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن، خصوصًا أن هناك لاعبين ”فري" ما عدا الزناري، ويتم تقديم هؤلاء اللاعبين على طبق من ذهب لأندية أخرى تتعاقد معهم، وبعضهم قد يجلس في منزله لنهاية الموسم وينضم لأي نادٍ آخر بدون تحقيق أي مكسب مالي لصالح النادي".

وأكد طولان: "كان الأفضل تجديد عقود اللاعبين بالاتفاق معهم، ومن ثمَّ عرضهم للبيع، هذا هو القرار الأفضل، من أجل تحقيق مكسب مالي للزمالك، فتوح لاعب مهم ولا يعجبني أسلوبه في الفترة الأخيرة في حديثه مع النادي وسلوكياته داخل الفريق، مع أنه لاعب رائع كما أن مطالبه تعجيزية لتجديد العقد، وسأحزن لرحيله عن الزمالك ولكن تعويضه صعب، خصوصًا في ظل قلة اللاعبين الموجودين في مركز الظهير الأيسر، يجب معاقبة فتوح بشدة ومن ثم تجديد عقده وبيعه مستقبلا".

وختم: "مجلس إدارة الزمالك لا يملك بيع فتوح وصبحي خصوصًا أن عقودهما تنتهي قريبًا ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ خلال يناير القادم، والقرار غير مناسب من جانب الإدارة الحالية، خصوصًا أنه لم يتم التحقيق مع اللاعبين وتفاجأنا بإعلان القرار، ونسعى لمعاونة المجلس الحالي للنجاح".