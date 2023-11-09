الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: جنوب قطاع غزة أصبح مكتظا بالنازحين

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

اخبار غزة الآن، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جنوب  قطاع غزة أصبح مكتظا بالنازحين، ويجب توفير المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

 

العمليات الجراحية بمستشفى القدس

وأضاف خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: زملاؤنا أوقفوا العمليات الجراحية بمستشفى القدس في غزة جراء تفاقم الأوضاع.

 

تطبيق قواعد القانون الدولي

ولفت إلى أنه يجب تطبيق قواعد القانون الدولي واحترام المدنيين وتجنب قصف المستشفيات في قطاع غزة.

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واستهدف قصف إسرائيلي عنيف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى وسط ذعر الأطباء والمصابين.

 

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إصابات داخل المستشفى الإندونيسي

وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إن هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه.


وأضاف: هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية لمساعدة القطاع الصحي واستهدف المستشفيات ومحيطها، وفجر اليوم كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي.

 

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل  تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

 

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

 

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

 

ومن جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

 

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

 

رد حماس على مستقبل حكم غزة

وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

 

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