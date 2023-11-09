الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف القتال في غزة حتى عودة الأسرى

يوآف جالانت وزير
يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”. 

 

تقنيات جيش الاحتلال

وأضاف خلال كلمته منذ قليل: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بقوات حركة حماس.

 

القتال في غزة

وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”.

 

هدنة في قطاع غزة، أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.

Advertisements


هدنة إنسانية في قطاع غزة

 

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

 

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

 

ومن جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

 

وكان البيت الأبيض، قد أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وزير الدفاع الإسرائيلي لجنود الاحتلال: استخدموا القوة فى غزة بحرية ودون قيود

وزير دفاع الاحتلال: اغتيال السنوار أحد أهدافنا ونحذر نصر الله من تحويل لبنان إلى خراب

 

رد حماس على مستقبل حكم غزة

وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الدفاع الإسرائيلي غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن الاسري الإسرائيليين أخبار قطاع غزة إسرائيل

مواد متعلقة

إسرائيل تقتل جنودها، القسام تعلن مصرع أسير وإصابة آخر في قصف غزة

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة وفترات توقف تكتيكية لهذا السبب

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية